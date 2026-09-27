Покривът на историческата сграда на НУМТИ „Добрин Петков“ тече, докато Министерството на културата бави парите за ремонт. На карта е заложено и бъдещето на младите балетни таланти в града

Пловдив е напът да сътвори поредния си абсурден административен прецедент: готови и съгласувани проекти, успешно преминала обществена поръчка и съдбата на десетки талантливи деца да се окажат заложници на чиновническо бездействие. Докато документите отлежават по бюрата в Министерството на културата, покривът на една от най-красивите и емблематични исторически сгради в Пловдив – тази на Музикалното училище – вече тече. Часовникът тиктака неумолимо, защото ценното разрешение за строеж изтича окончателно през януари 2027 г.

Предисторията: Пловдивските балерини – „деца на порции“

Проблемът излиза наяве след родителски отпор. В редакцията на „Под тепето“ постъпи сигнал от инициативен комитет на родители, чиито 6-годишни деца правят първите си успешни стъпки в класическия танц в Академия „Госпожа Опера“ към Държавна опера – Пловдив. Когато семействата решават да извървят логичния път и да запишат децата си в Националното училище за музикално и танцово изкуство (НУМТИ) „Добрин Петков“, те се сблъскват с неочаквана стена.

Оказва се, че специализираното училище има физическата възможност да разкрива балетен клас за най-малките (от първи клас) едва веднъж на 4-5 години.

Причината за този абсурд не е в липсата на желание от страна на училищното ръководство, а в остър, хроничен недостиг на пространство. Триетажната сграда на бившето Немско училище буквално се пука по шевовете. Мястото не стига нито за специфичните балетни репетиции, изискващи специални настилки и простор, нито за подготовката на младите музиканти. Това прекъсва естествения преход между ранната подготовка на децата и професионалното образование и обрича десетки пловдивски таланти на принудително спиране или емиграция в други градове.

Парадоксът: Училището е изрядно, министерството спи

Репортерска проверка на „Под тепето“ установи, че ръководството на училището, в лицето на директора г-жа Нели Попова-Коева, е свършило всичко, което законът изисква. Ситуацията е следната:

Има готов и изцяло съгласуван инвестиционен проект за усвояване на подпокривното пространство (изграждане на четвърти, мансарден етаж), което ще осигури така необходимите нови зали за балет и репетиции. Проведена е обществена поръчка в ЦАИС ЕОП и има официално избран изпълнител. Цените по договора са актуализирани в евро с минимално и напълно разумно поскъпване спрямо инфлацията, за да се гарантира, че строителят няма да се откаже.

Големият препъникамък обаче се оказва прекият принципал на училището – Министерството на културата. Въпреки пълния комплект документи и крещящата нужда, ведомството в София все още не е отпуснало необходимите капиталови средства, за да стартират строителните дейности.

Времето изтича: Януари 2027 г. е крайният срок

Ако парите не бъдат преведени веднага и ремонтът не започне, издаденото разрешение за строеж ще изгуби своята валидност през януари 2027 г. Това означава, че цялата тежка, тромава и скъпа административна процедура по проектиране и съгласуване ще трябва да извърви своя път отначало – процес, който ще отнеме години и ще струва хиляди левове на данъкоплатците, докато децата продължават да се притискат в тесните стаи.

Междувременно, с настъпването на есенно-зимния сезон, казусът от инфраструктурен се превръща в авариен. Покривът на сградата вече тече. Всеки дъжд нанася преки материални щети върху автентичната конструкция на архитектурния паметник, класните стаи и изключително скъпия музикален инструментариум на децата.

Родителите започват подписка от 1 октомври

Пловдивските родители обаче отказват да влязат в ролята на безгласни свидетели на чиновническото безхаберие. Те са подготвили официално писмо-подписка, адресирано директно до министъра на културата Евтим Милошев, с копия до Областния управител и Кмета на Пловдив.

В него те настояват за спешно целево финансиране, което да спаси проекта преди януари 2027 г. и да позволи разкриването на редовен прием в I клас по специалност „Класически танц“ още за учебната 2027/2028 година.

Масовото събиране на подписи стартира официално на 1 октомври, символично съвпадайки с началото на новия балетен сезон в града.

„Под тепето“ изпрати официални журналистически запитвания до Министерството на културата, Областния управител на Пловдив и Регионалното управление на образованието (РУО). Очакваме техните отговори: ще защити ли държавата собствения си архитектурен паметник и децата на Пловдив, или ще остави едно от най-елитните училища по изкуствата в страната да потъне в течове и административен прах?

Продължаваме да следим казуса.