Неправоспособен тийнейджър бе задържан след неуспешен опит да осуети полицейска проверка. Около 2 ч. днес, на ул. „Хан Аспарух“ в Пловдив, автопатрул на Четвърто РУ подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил „Хюндай“. Колата обаче продължила да се движи по пътя с рязко увеличение на скоростта, а на ул. „Славянска“ внезапно спряла и от нея побягнал водачът й.

След като бил заловен от последвалите го униформени, е установена самоличността му – 17-годишно момче, без свидетелство за правоуправление. Отведен е за едно денонощие в районното управление. За неподчинението на полицейското разпореждане срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 270, ал. 1 от НК.