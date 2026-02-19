„В крак с промените“: Форум събира преподаватели в Пловдив

Националният форум за природни и хуманитарни науки „В крак с промените“ ще се проведе на 21 февруари 2026 г. в хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“. Събитието, организирано от издателство „Клет България“, ще предостави пространство за обмен на опит и добри практики на учителите в прогимназиален етап. В рамките на форума те ще изградят ефективни междупредметни връзки, ще се запознаят с актуалните промени в учебните програми и тяхното реално приложение в класната стая.

„Днес не преподаваме на учениците, на които сме преподавали вчера. Те постоянно се променят, развиват и обогатяват. Затова и нашата поредица от форуми носи името „В крак с промените“. Посредством нея вървим заедно по пътя на иновациите, новите технологии и ангажиращото обучение! Щастливи сме, че с преподавателите в Пловдив отново ще имаме възможността да преобразим атмосферата в класните стаи и да въведем практики, които работят тук и сега“, споделя Елена Димитрова – маркетинг мениджър в издателство „Клет България“.

Първите два форума от поредицата „В крак с промените“ се проведоха във Велико Търново и София, където участниците се потопиха в динамични дискусии и вдъхновяващи сесии. Програмата на събитията е фокусирана върху промените в учебните програми по съответните предмети и върху практическите начини, по които те могат да бъдат успешно интегрирани в учебния процес. Акцент се поставя върху междупредметните връзки, реални сценарии от класната стая и работещи уроци и задачи, както и върху постигането на баланс между теория и практика с цел по-висока ангажираност на учениците. Форумите създават и пространство за активен обмен на опит между колеги чрез дискусии и споделяне на практични решения.

С инициативата „В крак с промените“ издателство „Клет България“ продължава своята дългосрочна мисия да подкрепя учителите като ключови двигатели на съвременното образование. Чрез срещи на живо, практически насочено съдържание и диалог с професионалната общност издателството работи за това промените в образованието да бъдат не просто въведени, а осмислени и приложени по начин, който носи реална стойност за учениците и учителите.

Желаещите да се включат могат да се регистрират предварително онлайн на: https://klett.bg.