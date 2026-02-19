Калин Сърменов в топла среща с пловдивската публика

Един от най-разпознаваемите български актьори изпълни до краен предел залата на Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк – 2003“

Салонът на НЧ „Мустафа Кемал Ататюрк – 2003“ се изпълни с публика за среща с един от най-разпознаваемите български актьори – Калин Сърменов снощи в Пловдив. Събитието премина при изключителен интерес и в топла, непринудена атмосфера.

Актьорът разказа от първо лице за своя творчески път, за професионалните предизвикателства през годините и за ключови моменти от работата си в театъра и киното. Пред публиката той говори за процеса на изграждане на една роля, за дисциплината зад кулисите и за отдадеността към изкуството, която стои зад всяко силно сценично присъствие.

Гостите имаха възможност да зададат въпроси и да чуят лични истории, както и съвети към младите хора, които мечтаят за сцената. Срещата се превърна в откровен разговор за избора да бъдеш артист и за отговорността към публиката.

Сред официалните гости бе вицеконсулът на Република Турция в Пловдив Гюлсевим Шеремет.

Припомняме, че наскоро Пловдивското читалище отвори и модерен дигитален клуб.