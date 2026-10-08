Десет представления се провеждат в училища в граада под тепетата за седмица като част от Общинската образователна програма 2026–2028, а 250 учители се включиха в тренинг за игрово-базирано обучение

Близо 1400 ученици от Пловдив участват в международен интерактивен образователен театър, който се провежда от 5 до 9 октомври. Инициативата е част от „Общинската образователна програма 2026–2028“ и включва както театрални представления за ученици, така и обучение за учители.

За петте дни са предвидени десет представления на две оригинални интерактивни комедии, адаптирани за различни възрастови групи. Учениците участват в случващото се на сцената, задават въпроси и се включват в разговори по теми, свързани с езика, историята и културата.

Ученици от ОУ „Райна Княгиня“ и ОУ „Екзарх Антим I“ учениците се включиха в интерактивната постановка „A Fisherman’s Tale“. Децата участваха в действието, а след представлението задаваха въпроси към международния екип за различни държави и техните знамена, за българската храна и за работата на актьорите.

Подготовката за представлението започва още в класната стая. Учениците обсъждат теми, свързани с държавите, културите и традициите, играят образователни игри и работят с нова лексика. Подготвените материали позволяват темите от спектакъла да бъдат продължени и в учебния процес чрез дискусии и задачи.

„Децата учат най-пълноценно, когато са емоционално ангажирани и когато имат възможност сами да мислят и творят, да комуникират, да задават въпроси и да търсят отговори“, посочва д-р Мария Гайдарова, директор на ОУ „Райна Княгиня“ и учредител на фондация „Световен образователен форум България“.

Паралелно с театралните представления 250 учители от пловдивски училища се включиха в обучителен тренинг с международния обучител Ед Козинс (Ed Cousins). Обучението „CLIL and game-based learning as a means of innovative teaching – a modern approach to education“ представя практически възможности за съчетаване на CLIL подхода – интегрирано изучаване на съдържание и език – с игрово-базирано обучение.

Учителите са участвали в игрови ситуации, след което са анализирали как могат да използват подобни методи в собствената си класна стая. Сред практическите задачи са били игрите „Alphabet Islands“, „Busy Bees“ и „Threesomes“, чрез които се работи едновременно с езикови умения, предметни знания, креативност и критическо мислене.

При „Busy Bees“ например учителите преминават от работа с думи към задачи, свързани с конкретна предметна категория. При „Threesomes“ участниците трябва да свържат три елемента и да обяснят защо принадлежат заедно. В края на обучението те получават задача да създадат собствен CLIL урок по реална тема от учебната си практика.

„Представяме концепцията за CLIL интегрирано обучение по предмет и чужд език. Чрез драматизация, игри и творчески предизвикателства учителите изследват начини за съчетаване на изучаването на учебния материал с езиковото развитие, като същевременно повишават увереността на учениците, насърчават сътрудничеството помежду им и създават безопасна среда за тях“, казва Ед Козинс.

„Една от основните идеи на тренинга е, че играта е структурата, която се ползва като иновативен метод, но ефективното учене и мотивирането на учениците идва чрез педагогическата цел, която формулираме, и съдържателната част в контекста на съответния учебен предмет“, посочва д-р Мария Гайдарова, учредител на фондация „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ „Райна Княгиня“.

По думите ѝ чрез CLIL подхода се развиват сътрудничеството, комуникацията, критическото мислене, творчеството и увереността, тъй като учебните задачи изискват от учениците да работят заедно, да вземат решения, да обясняват и да създават.

И интерактивният театър, и обучението на учители са част от Подпрограма VIII „Иновативни образователни практики – изкуствен интелект, CLIL и интерактивен театър за трансформиращо образование“ на „Общинската образователна програма 2026–2028“.

Инициативата се организира от фондация „Световен образователен форум България“ със съдействието на Interacting+ и Connected Learning и с подкрепата на Община Пловдив.