Драматичният френски „Изоставен от всички“ е в програмата на Киномания тази вечер. Филмът разказва за Самюел Пати – учителят по история и география, който бе убит през 2020 година на излизане от училищната сграда. Като обобщава разследванията и съдебните процеси, филмът проследява последните единадесет дни от живота му и поредицата от събития, довели до трагичната му смърт. Прожекцията е в понеделничната вечер, 23 ноември, от 18:30 часа.

Във вторник вечер можем да гледаме документалния филм „НевиДимо“, посветен на създаването на спектакъла „НевиДимо дете“ по музика на P.I.F. „НевиДимо“ разказва историята на една необикновена творческа среща – между два театъра, повече от 20 артисти и различни сценични езици, обединени от режисьора Веселка Кунчева в един общ свят – света на Димо. „НевиДимо“ е вторият съвместен документален филм на Лиляна Бързева и Александър Богдан Томпсън. Прожекцията на 24 ноември е от 18:30 часа.

Киномания е част от Културния календар на града и се провежда с подкрепата на Община Пловдив. Програмата представя над 20 филма с ежедневни прожекции от 12 ноември до 29 ноември. Пълен списък може да видите на сайта kinolucky.com, откъдето вече може да се закупят онлайн билети. Покупката е възможна и на касите на LUCKY Дом на киното. Билетите са на цена 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери.