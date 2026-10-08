Liebherr грабна победата в последните метри на Business Run Plovdiv

Отборът на домакините записа рекордните за Liebherr 55:12 минути, а част от таксите за състезанието отиват за Гребен клуб „Пловдив“

Победителят в деветото издание на Liebherr Business Run Plovdiv беше решен буквално в последните метри. Отборът на Liebherr-Хаусгерете Марица успя да изпревари конкуренцията в края и да спечели корпоративната щафета с време 55:12 минути – най-добрият резултат, постигнат от отбор на Liebherr в историята на състезанието.

Надпреварата се проведе на 4 октомври в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона. В нея се включиха 13 компании с 32 отбора, а всеки тим беше съставен от четирима състезатели.

Форматът е щафетен – всеки участник пробягва по 4 километра по затворено асфалтирано трасе около завода на Liebherr-Хаусгерете Марица, след което предава щафетата на следващия.

Победният квартет на Liebherr беше в състав Любен Чавдаров, Цветелин Гергов, Анастас Стоянов и Радослав Попиванов.

Втори се класира отборът на Redis България, а третото място зае Ditabus.

При жените победата беше за Redis Ladies. Втори останаха Lady Bugs от Liebherr-Хаусгерете Марица, а трети – отборът на VIKING Life-Saving Equipment.

Хладилник за офиса и километри за кауза

Освен медали победителите получиха и една от емблематичните награди на Business Run – огромен хладилник Liebherr за офиса.

Но тазгодишното бягане имаше и друга цел. Част от таксите за участие са насочени към Гребен клуб „Пловдив“, с което корпоративната щафета подкрепя млади спортни таланти.

Така 4-километровите отсечки се оказаха не само въпрос на време и място в класирането, а и начин бизнесът да насочи средства към местна спортна кауза.

И за най-малките имаше старт

Докато големите отбори мериха сили на трасето, в Kids Run Business се включиха 15 деца на възраст между 4 и 12 години.

Деветото издание на Liebherr Business Run Plovdiv е организирано от Спортен клуб „Бегач“ и Liebherr, в партньорство с MetLife и със съдействието на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“.

А за домакините финалът е не само повод за рекорд. След като четиримата състезатели на Liebherr финишираха за 55:12, победата дойде с точно онзи елемент, който прави щафетата различна от индивидуалното бягане – понякога всичко се решава от последните няколко метра и от това кой ще предаде нататък.