Изчерпаха се ваучерите за храна за 2026 г., нови ще има през януари

Лимитът за ваучери за храна за 2026 г. е достигнат, след като всички предвидени за операторите средства са разпределени. Общият размер на квотата е 818 млн. евро, съобщават от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България, цитирана от БТА.

Системата включва 100 индивидуални квоти за оператори, всяка от които е приблизително 8,18 млн. евро. Всички те вече са усвоени, което спира предоставянето на нови ваучери до края на годината.

Причината за недостига е увеличеното търсене на тази социална придобивка. Все повече компании я предлагат на служителите си, като в момента ваучери за храна получават над 850 000 работещи. Общият лимит обаче не е променян спрямо миналата година.

Така през последните два месеца на 2026 г. част от работещите няма да могат да получат нови ваучери. От бранша предупреждават, че това се отразява както на служителите, така и на работодателите, особено при продължаващото поскъпване на стоките и услугите.

Спирането на новите издавания не засяга вече предоставените средства. Картите и сметките остават активни, а наличните суми могат да бъдат използвани и занапред.

Очаква се системата да заработи отново с новата квота през първата седмица на януари 2027 г. В проекта за бюджет за следващата година е предвидено средствата за ваучери да бъдат увеличени до 1,5 млрд. евро.