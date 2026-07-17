Инженерите отново са хит: УХТ запълни над 90% от приема си

След второто класиране свободните места в Технологичния факултет са единични, а университетът обяви и допълнителен прием за задочна форма

Инженерните специалности продължават да бъдат сред най-желаните от кандидат-студентите в Университета по хранителни технологии в Плвдив. След второто класиране висшето училище вече е запълнило над 90% от държавния си прием за учебната 2026/2027 година, а в Технологичния факултет свободните места са единични.

Данните потвърждават засиления интерес към инженерните, технологичните и защитените специалности, съобщиха от висшето училище.

Почти изцяло е запълнен приемът в направленията, свързани с хранителните технологии, биотехнологиите и производството.

В Техническия факултет също се отчита силна кандидатстудентска кампания. Капацитетът е запълнен на над 85%, като все още има възможност за записване в специалностите „Компютърни системи и технологии“ и „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“. Последната е защитена от държавата и студентите в нея са освободени от семестриални такси.

От новата академична година университетът разширява и обучението на английски език. Освен утвърдената програма Food, Gastronomy and Tourism, стартира и новата бакалавърска специалност Industrial Engineering and Management (Foods, Cosmetics and Bioproducts), насочена към български и чуждестранни студенти.

Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени днес – 17 юли.

УХТ обявява и допълнителен прием за задочна форма на обучение. Кандидатите могат да участват с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, химия и опазване на околната среда или физика и астрономия, както и с оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища. При формирането на бала оценките от матурата или общия изпит по математика се умножават с коефициент 3.

За желаещите да кандидатстват през есента университетът ще проведе приемни изпити по математика и химия и опазване на околната среда на 10 септември 2026 г., като записването за участие ще става след предварителна регистрация.