ПП–ДБ: Има ли риск Пловдив да загуби средства за саниране? 

Има ли опасност Община Пловдив да не успее да приключи в срок проектите за енергийно обновяване на 32 многофамилни жилищни сгради и част от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост да останат за сметка на общинския бюджет? Това пита общинският съветник от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Тодор Токов в официално питане до кмета Костадин Димитров.

Повод за питането са сигнали от представители на етажни собствености и граждани за забавяне, некачествено изпълнение и несъответствия при строително-монтажните работи по част от проектите.

„Става въпрос за сериозни проблеми при изпълнението на някои от обектите. Наред с това възниква и въпросът дали общината ще успее не само да завърши строителството, но и да приключи всички административни процедури по отчитането на проектите в определения срок“, заяви Тодор Токов.

Общинският съветник посочи, че крайният срок за изпълнение и отчитане на проектите е 31 юли 2026 г., а след приключване на строителните дейности предстои комплектоване и подаване на цялото електронно строително досие – задължително условие за окончателното плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„По информация, с която разполагаме, само подготовката и проверката на необходимата документация отнемат около две седмици. Ако част от строителните дейности все още не са приключили, съществува реален риск сроковете да не бъдат спазени“, предупреди Токов.

В питането си той иска информация за напредъка по всеки от 32-те проекта, за обектите с риск от забавяне, за евентуални финансови корекции и за предприетите действия, ако съществува опасност сроковете да не бъдат спазени.

Токов поставя въпроси и за инвеститорския контрол върху качеството на строителството, както и по какви критерии дружества, свързани с едно и също физическо лице, са избрани за изпълнители на общо седем от обектите.