ПП–ДБ: Има ли риск Пловдив да загуби средства за саниране? 

Има ли опасност Община Пловдив да не успее да приключи в срок проектите за енергийно обновяване на 32 многофамилни жилищни сгради и част от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост да останат за сметка на общинския бюджет? Това пита общинският съветник от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Тодор Токов в официално питане до кмета Костадин Димитров.
Повод за питането са сигнали от представители на етажни собствености и граждани за забавяне, некачествено изпълнение и несъответствия при строително-монтажните работи по част от проектите.
„Става въпрос за сериозни проблеми при изпълнението на някои от обектите. Наред с това възниква и въпросът дали общината ще успее не само да завърши строителството, но и да приключи всички административни процедури по отчитането на проектите в определения срок“, заяви Тодор Токов.
Общинският съветник посочи, че крайният срок за изпълнение и отчитане на проектите е 31 юли 2026 г., а след приключване на строителните дейности предстои комплектоване и подаване на цялото електронно строително досие – задължително условие за окончателното плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост.
„По информация, с която разполагаме, само подготовката и проверката на необходимата документация отнемат около две седмици. Ако част от строителните дейности все още не са приключили, съществува реален риск сроковете да не бъдат спазени“, предупреди Токов.
В питането си той иска информация за напредъка по всеки от 32-те проекта, за обектите с риск от забавяне, за евентуални финансови корекции и за предприетите действия, ако съществува опасност сроковете да не бъдат спазени.
Токов поставя въпроси и за инвеститорския контрол върху качеството на строителството, както и по какви критерии дружества, свързани с едно и също физическо лице, са избрани за изпълнители на общо седем от обектите.
„Ако сроковете не бъдат спазени, съществува риск част от разходите да останат за сметка на бюджета на Община Пловдив. Именно затова настояваме за пълна информация за състоянието на всеки един от проектите“, каза още общинският съветник.