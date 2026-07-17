НАП засече десетки нарушения при проверки в Пловдив

Засилени проверки на Националната агенция за приходите текат в Пловдив като част от лятната контролна кампания. Само през последните две седмици инспекторите са проверили около 200 търговски обекта в града, като при близо 70 от тях са установени различни нарушения.

По време на нощна акция в района на квартал „Капана“ са инспектирани 36 заведения. Констатирани са 10 нарушения, като най-често става въпрос за неиздаване на касови бележки и несъответствия в касовата наличност.

От НАП съобщиха, че от началото на годината в страната са съставени около 1500 акта за необосновано повишаване на цените. По приблизително 800 от случаите вече са издадени наказателни постановления, а общият размер на наложените санкции достига около 1,7 млн. евро.

Освен спазването на данъчното законодателство, инспекторите проверяват и изпълнението на изискванията, свързани с въвеждането на еврото. От близо 400 търговски обекта в страната вече са изискани документи, които да покажат дали увеличението на цените е икономически обосновано. При установено поскъпване търговците разполагат с петдневен срок да представят необходимите доказателства.

Контролът включва още проверки чрез т.нар. „таен клиент“, както и наблюдение дали при всяка продажба се издава фискален бон. При установяване на нарушения се съставят актове, а в по-тежки случаи законът предвижда и запечатване на търговски обекти.

По данни на приходната агенция, по Черноморието вече са проверени около 1000 обекта, като нарушения са установени при една трета от тях. Сред най-фрапиращите случаи е нощно заведение по Южното Черноморие, в което за една година са били отчетени едва две издадени касови бележки.

Снимка: Стопкадър/БНТ