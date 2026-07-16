Църквата в Черноземен заблестя отново отвън, след дългогодишна сага по ремонта на паметника на културата. Хората от селото запретнаха ръкави сами да възкресят храма си, 10 години след запечатването му като опасна сграда. Десетилетие, в което пловдивската митрополия не само не направи нищо за съхраняването на цената историческа постройка, но дори отказа европейско финансиране за укрепването и реставрацията й с неразбираеми мотиви. Тази година обаче черноземци решиха да хвърлят собствените си усилия, физически сили и финансови средства, за да спасят черквата си, въпреки безразличието от страна на ръководството на пловдивската епархия. И успяха- днес „Св. Георги“ вече изглежда неузнаваемо на фона на клетата гледка от близкото минало.

С дарителски средства и личен труд черноземци възстановиха покрива, укрепиха пропуканата конструкция на опасната сграда, ремонтираха фасадата й, подмениха дограмите и улуците, изградиха отново срутилият се през 2016г. притвор. Оправиха зоната пред храма, оградата, прилежащата инфраструктура и паркова среда.

Църквата преди 10 години Храмът днес

Всичко това се случи благодарение на дарения и доброволния труд на хората от селото и на бизнеса в района на обща близо 50 хиляди евро.

Остава, разбира се, най-пипкавата част- реставрацията на интериора на църквата, който е голямата й ценност.