Връщането след концертите на Гребната няма да е мисия невъзможна: Пускат извънредни автобуси до кварталите

Вжте кои автобуси ще возят след полунощ по време на фестивала PHILLGOOD в Пловдив

Внимание, фенове на Гребната база: извънредните автобуси са предназначени само за прибиране към кварталите

Хиляди фенове ще могат да се приберат по-лесно след концертите на Гребната база този уикенд. Община Пловдив пуска извънреден градски транспорт след края на музикалната програма на фестивала PHILLGOOD, като четири автобусни линии ще извозват публиката към различни части на града.

Специалните курсове започват в 00:30 ч. след полунощ и ще продължат до 01:30 ч., когато ще тръгнат последните автобуси, съобщиха за Под тепето от пресцентъра на общината. Колите ще се движат през около 10 минути, като всяка от четирите линии ще направи по 7 извънредни курса.

Автобусите ще чакат пътниците в района на фестивалната зона – около Гребната база, бул. „Шести септември“ и Стадион „Пловдив“.

Важно за всички посетители: извънредните автобуси са предназначени само за прибиране към кварталите. Те няма да возят пътници в посока към Гребната база, тъй като са организирани за извозване на публиката след края на концертите.

Кой автобус накъде?

🚌 Линия №10 – Център и „Тракия“

Маршрутът ще свързва Гребната база с централната градска част и район „Тракия“.

Пътят минава през:

Гребната база ➡️ бул. „Копривщица“ ➡️ бул. „Марица“ ➡️ Централна поща и Тримонциум ➡️ Военна болница ➡️ ВСИ ➡️ ж.р. „Тракия“ до колелото на А12.

🚌 Линия №15 – „Северен“ / Кършияка

Автобусът ще обслужва пътниците към северната част на града.

Маршрут:

Гребната база ➡️ бул. „Шести септември“ ➡️ моста на Адата ➡️ район „Северен“ ➡️ ИЗ „Марица“ ➡️ гара Филипово ➡️ бул. „България“.

🚌 Линия №17 – „Южен“ / Кючук Париж през Смирненски

Линията ще осигури връзка към районите „Западен“ и „Южен“.

Маршрут:

Гребната база ➡️ район „Христо Смирненски“ ➡️ Централна гара ➡️ Кючук Париж ➡️ бул. „Македония“ и ул. „Димитър Талев“.

🚌 Линия №37 – „Източен“ и „Южен“

Този автобус ще обслужва друга част от кварталите на юг и изток.

Маршрут:

района на Стадион „Пловдив“ ➡️ бул. „Шести септември“ ➡️ район „Източен“ (ул. „Крайна“) ➡️ Централна гара ➡️ Кючук Париж през ул. „Индустриална“ и ул. „Димитър Талев“.

Общо 28 извънредни курса ще бъдат осигурени за вечерите на концертите, за да могат посетителите на фестивала да се приберат след музикалните събития без да чакат стандартния градски транспорт.