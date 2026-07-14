ПУ обяви второто класиране: Минималните балове се запазват високи при най-търсените специалности, а записването започва още на 15 юли

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ публикува резултатите от второто класиране за прием през академичната 2026/2027 година. От университета обявиха и минималните балове за всички специалности, като най-търсените програми продължават да поддържат високи изисквания към кандидатите.

И след второто класиране Психология, Право, Международни икономически отношения, Маркетинг, Финанси, Предучилищна и начална училищна педагогика, както и специалностите в сферата на националната сигурност и икономиката остават сред най-конкурентните.

Най-висок минимален бал сред масовите специалности е отчетен при Национална сигурност (задочно обучение) – 34.50, следвана от Право при жените – 34.36, Психология (задочно) – 34.20, Предучилищна и начална училищна педагогика (задочно) – 33.95, Психология (редовно) – 33.62, Международни икономически отношения – 33.42, Бизнес мениджмънт – 33.36 и Маркетинг – 33.24.

Сред специалностите с устойчив интерес остават още Културен туризъм (32.70), Финанси (32.82), Право при мъжете (32.00), Счетоводство (31.86), Европейски изследвания, програми и проекти (31.56), Английска филология (31.44), Публична администрация (31.14) и Мениджмънт на туристическия бизнес (31.14).

Високи остават и баловете в част от новите технологични направления. Информационна и мрежова сигурност се влиза с минимум 30.96, Изкуствен интелект – 30.14, а Криминалистична химия – 30.60.

Кандидатите, които не са класирани или желаят да участват в следващия етап, могат да подадат декларация онлайн през системата за кандидатстване. Некласираните участват автоматично в следващото класиране и не е необходимо да подават декларация.

Записването на приетите на второ класиране ще се извършва от 15 до 17 юли във факултетите и звената на Пловдивския университет.