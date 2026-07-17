PhillGood Month превръща Пловдив във фестивален град

16 бара стават част от музикалното преживяване

Пловдив вече не е просто домакин на два от най-големите музикални фестивали в България. През юли градът се превръща в една голяма фестивална сцена с инициативата PhillGood Month, която свързва новия фестивал PhillGood и Hills of Rock с десетки събития и специални локации в центъра.

Под мотото “One City. One Heartbeat.” организаторите от Fest Team, Фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив канят жителите и гостите на града да продължат фестивалното настроение далеч отвъд концертните сцени. В инициативата участват 16 популярни бара и клубове, които ще предложат специална фестивална атмосфера, шест авторски коктейла, лимитирани колекционерски подложки и достъп до цялата фестивална програма чрез QR кодове на масите.

Сред официалните партньори са: * Котка и Мишка * LOCAL * Fargo * Temple Bar * Post Bar * SIPI * Малките Конюшни * Fabrik * No Sense * Download * Bee Bop Café * Club Naylona * Politico * Contrabass * Sandakǎ * Bally Club.

Освен фестивалните барове, PhillGood Month включва и специална градска зона на площад „Стефан Стамболов“, официален мърч, мащабен стенопис на NASIMO в квартал „Капана“, вечерни прожекции върху Дома на културата „Борис Христов“ и безплатен двуезичен гид за посетителите на града.