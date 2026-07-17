Очакват ни три дни музика, визуални преживявания и нова енергия, които превръщат Гребната база в една от най-големите фестивални сцени на Балканите това лято

Пловдив се превръща в новата музикална дестинация на Балканите с първото издание на PHILLGOOD – тридневен фестивал, който започва на 17 юли на Гребната база и събира световни имена, модерни артисти и различни музикални сцени.

В рамките на три дни публиката ще види легендарните The Cure, Gorillaz и Moby, както и актуални имена от алтернативната, електронната и инди сцената – Wolf Alice, Kneecap, Sleaford Mods, Just Mustard, Perturbator, Suede, Einstürzende Neubauten, Thievery Corporation, Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany и още.

Фестивалът стартира на 17 юли с вечер, посветена на хедлайнера The Cure – групата, чието влияние оформя поколения музиканти и фенове вече почти пет десетилетия. След повече от 1800 концерта по света, британците ще се срещнат за първи път с българската публика.

Преди тях на главната сцена ще излязат Wolf Alice с характерния си алтърнатив звук, както и ирландската група Just Mustard, позната с хипнотичния си дрийм рок и shoegaze звучене.

Програмата на първия ден включва още Perturbator – френски продуцент, който ще представи мрачната си дистопична електроника на сцената PHILLCOOL.

На 18 юли сцената ще бъде завладяна от Gorillaz – проектът на Damon Albarn и Jamie Hewlett, превърнал се в световен феномен със своята смесица от музика, анимация и визуално изкуство. Преди тях публиката ще чуе ирландското хип-хоп трио Kneecap и британското дуо Sleaford Mods.

Финалът на фестивала е на 19 юли, когато на сцената излиза Moby – артистът, който превърна електронната музика в пространство за емоция, размисъл и социални послания.

Освен основната сцена PHILLGOOD, фестивалът ще предложи още две платформи с различно звучене – PHILLCOOL и PHILLRAVE. Те ще представят както утвърдени международни артисти, така и български музиканти като Hayes & Y, ALI, Клас и други.

Програмата по сцени:

PHILLGOOD – Главна сцена

17 юли: Just Mustard, The Subways, Wolf Alice, The Cure

18 юли: Los Bitchos, Sleaford Mods, Kneecap, Gorillaz

19 юли: Son Lux, Einstürzende Neubauten, Suede, Moby

PHILLCOOL

17 юли: ALI, Bulgarian Cartrader, Perturbator, Клас

18 юли: Jin Monic, Гена / Жлъч, Hayes & Y, Apashe & Brass Orchestra

19 юли: Hug or Handshake, Lunikk, Kadebostany, Thievery Corporation

PHILLRAVE

17 юли: Ison, Erol Alkan, Acid Arab, Daniel Avery

18 юли: Raredub, KiNK, HAAi, Sofia Kourtesis

19 юли: Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens, Swimming Paul

Тридневни, еднодневни, VIP и къмпинг билети са в продажба на ticketstation.bg.

PHILLGOOD обещава три дни музика, визуални преживявания и нова енергия, които да превърнат Гребната база в една от най-големите фестивални сцени на Балканите това лято.