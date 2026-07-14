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Кои студенти няма да плащат такси в ПУ

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 13:37ч, вторник, 14 юли, 2026
0 124 1 минута

Бъдещите математици, физици, химици и богослови няма да плащат за обучението си, докато Правото остава сред най-скъпите държавни специалности

След второто класиране в Пловдивската Алма Матер от днес тече записване на приетите на второ класиране студенти. То се извършва в срок до 17 юли 2026 г. (включително) от 8:30 до 16:00 ч. Подробности по темата четете в статията – Правото и Психологията остават сред най-желаните специалности.

Все повече специалности в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обаче вече могат да се изучават безплатно по държавна поръчка. Това показват новите такси за новоприетите студенти през учебната 2026/2027 година.

Сред направленията с нулева такса попадат голяма част от природните и инженерните науки, за които държавата насърчава приема заради недостига на кадри.

Без семестриални такси ще учат студентите в специалностите:

  • Биология и химия;
  • Математика, информатика и информационни технологии;
  • Обучение по природни науки;
  • Физика и математика;
  • Теология;
  • Екоенергийни технологии;
  • Инженерна физика;
  • Медицинска физика;
  • Технологии в телекомуникациите;
  • Технологии в медицината;
  • Химия;
  • Компютърна химия;
  • Медицинска химия;
  • Криминалистична химия;
  • Бизнес математика;
  • Математика;
  • Приложна математика.

Не всички специалности по държавна поръчка обаче са безплатни. Най-високата годишна такса остава за Право614 евро, следвана от инженерните специалности с 378 евро, докато повечето педагогически, филологически и обществени науки са между 307 и 358 евро годишно.

Любопитно е, че специалността Национална сигурност остава с най-ниска държавна такса в университета – едва 107 евро годишно както за редовно, така и за задочно обучение.

Новите такси са съобразени с последните промени в Закона за висшето образование, които предвиждат държавата да поеме изцяло обучението в приоритетни професионални направления.

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 13:37ч, вторник, 14 юли, 2026
0 124 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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