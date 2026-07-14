Кои студенти няма да плащат такси в ПУ

Бъдещите математици, физици, химици и богослови няма да плащат за обучението си, докато Правото остава сред най-скъпите държавни специалности
След второто класиране в Пловдивската Алма Матер от днес тече записване на приетите на второ класиране студенти. То се извършва в срок до 17 юли 2026 г. (включително) от 8:30 до 16:00 ч. Подробности по темата четете в статията – Правото и Психологията остават сред най-желаните специалности.
Все повече специалности в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обаче вече могат да се изучават безплатно по държавна поръчка. Това показват новите такси за новоприетите студенти през учебната 2026/2027 година.
Сред направленията с нулева такса попадат голяма част от природните и инженерните науки, за които държавата насърчава приема заради недостига на кадри.
Без семестриални такси ще учат студентите в специалностите:
- Биология и химия;
- Математика, информатика и информационни технологии;
- Обучение по природни науки;
- Физика и математика;
- Теология;
- Екоенергийни технологии;
- Инженерна физика;
- Медицинска физика;
- Технологии в телекомуникациите;
- Технологии в медицината;
- Химия;
- Компютърна химия;
- Медицинска химия;
- Криминалистична химия;
- Бизнес математика;
- Математика;
- Приложна математика.
Не всички специалности по държавна поръчка обаче са безплатни. Най-високата годишна такса остава за Право – 614 евро, следвана от инженерните специалности с 378 евро, докато повечето педагогически, филологически и обществени науки са между 307 и 358 евро годишно.
Любопитно е, че специалността Национална сигурност остава с най-ниска държавна такса в университета – едва 107 евро годишно както за редовно, така и за задочно обучение.
Новите такси са съобразени с последните промени в Закона за висшето образование, които предвиждат държавата да поеме изцяло обучението в приоритетни професионални направления.