ПП–ДБ: Защо спортният комплекс до двете езикови гимназии остава недовършен?

Повече от три години след началото на строителството спортният комплекс в двора на ЕГ „Пловдив“ и ЕГ „Иван Вазов“ остава незавършен, въпреки че договорът за изграждането му е на стойност близо 7 млн. лева с ДДС, а срокът за изпълнение е 330 календарни дни.

Какви са причините за забавянето, какви средства са изплатени до момента и кога спортният комплекс ще бъде завършен – това са част от въпросите, които общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Александър Ракшиев, Веселка Христамян, Владимир Славенски и Добромира Костова отправят към кмета Костадин Димитров с официално питане.

Проектът предвижда изграждането на два футболни терена, три игрища за минифутбол, комбинирани игрища за баскетбол, волейбол и хандбал, тенис корт, корт за падел, съблекални, складови и санитарни помещения, както и паркинг със 110 места.

Според съветниците строителството е започнало в срок и първоначално е напредвало, но в момента строително-монтажните дейности са преустановени. Комбинираните игрища, тенис кортът и кортът за падел са без положени спортни настилки и оборудване, част от съблекалните са без завършени покривни конструкции, а паркингът все още представлява насип от строителни материали.

Най-сериозни притеснения буди състоянието на футболния терен с естествена тревна настилка.

„Тревата е напълно изсъхнала и във видимо негодно за използване състояние. Неясно остава и дали поливната система е изградена в пълния ѝ обем и в какво състояние се намира към настоящия момент“, посочват Александър Ракшиев, Веселка Христамян, Владимир Славенски и Добромира Костова.

С питането си четиримата съветници искат информация какъв е настоящият статут на договора с изпълнителя, от кога строителството е спряло, какъв е размерът на извършените до момента плащания и каква част от строително-монтажните работи остава да бъде изпълнена.

Те настояват още общината да представи ясен план за довършването на спортния комплекс – какви административни и строителни действия предстоят, в какви срокове ще бъдат изпълнени и с какъв финансов ресурс.

Съветниците поставят и въпроса в какво състояние са вече изпълнените строително-монтажни работи, включително естествената тревна настилка и поливната система. Те искат да получат информация дали е извършвана оценка на обекта, какви щети са установени, каква ще бъде стойността на тяхното отстраняване и кой ще поеме разходите за това.