„Съседите отгоре“ с Пенелопе Круз на Филмови нощи във Филипополис

Новия филм на Оливия Уайлд като режисьор и в една от главните роли „Съседите отгоре“ можем да гледаме тази вечер на лятно кино „Орфей“ в рамките на фестивала Филмови нощи във Филипополис. Романтичната комедия за развеждаща се двойка, която кани на гости за вечеря свои съседи е по популярна испанска театрална пиеса. В ролите ще видим още Едуард Нортън, Пенелопе Круз и Сет Роугън. Прожекцията е тази вечер, 17 юли, от 21:15.

Уикенд програмата е запазена за малките фенове на анимацията и за любителите на модата. В събота вечер всеки, който е пропуснал втората част от станалата култова киноистория „Дяволът носи Прада 2“, може да поправи тази грешка. Десетилетия по-късно се срещаме отново с безкомпромисната Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и неповторимия Станли Тучи. В неделя, 19 юли от 21:15 часа предстои прожекцията на друго продължение на култова поредица – „Миньони и чудовища“, в която малките жълти същества се връщат в златната епоха на Холивуд през 20-те години на миналия век.

До края на фестивала остава около една седмица, а нито един от дните не е за пропускане – на 20 юли е прожекцията на най-новия филм с Ал Пачино „Мъртва хватка“, във вторник е вечерта с филми за пътешествия – „Покажи ми Рио“ и „Покажи ми Лисабон“, а в сряда е денят за вечната световна класика „Гепи“ на Гай Ричи. Петък, 24 юли, пък е денят за суперпродукцията на Кристофър Нолан „Одисей“.

Цялата програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.