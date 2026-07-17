Театърът с премиера на „Одисей. Море на живите“ на Античния театър

Пловдивският театър отново работи по Одисей, но в по-мащабен и много по-различен сценичен прочит. В годината, в която отбелязва 145 години от своето създаване, Драматичен театър обявява един от най-мащабните проекти в своята юбилейна програма – спектакъла „Одисей. Море на живите“. Премиерните представления ще се състоят на 2 и 3 юни 2027 година от 22:00 часа в Античния театър.

Новата продукция продължава художественото търсене, започнало със спектакъла „Одисей“ по Омир, създаден през 2019 година от Александър Секулов и Диана Добрева за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата.

Спектакълът се превърна в едно от знаковите театрални събития на своето време и получи престижни национални и международни отличия. Постановката остави трайна следа в съвременния български театър със своя мащаб, сценичен език и смелото съчетание на слово, музика, движение и технологии.

Осем години по-късно Александър Секулов и Диана Добрева отново се срещат с Омировия епос.

„Одисей. Море на живите“ няма да бъде повторение на спектакъла от 2019 година, а негово художествено продължение и нов прочит. Познатите образи и мотиви ще бъдат разгърнати чрез нови сцени, теми и драматургични линии.

Проектът ще завърши осемгодишното усилие на Драматичен театър – Пловдив да изследва по авторски начин съдбата на Одисей и вечната история за пътуващия човек, изправен срещу боговете, съдбата и собствения си дух.

В продукцията ще участва цялата актьорска трупа на Драматичен театър – Пловдив. Към нея ще се присъединят гостуващи актьори, танцьори, музиканти и гост-звезди. Останалите имена от творческия екип и актьорския състав ще бъдат обявявани поетапно през следващите месеци.

Към проекта се завръща и гръцкият музикант, изследовател и майстор на антични инструменти Янис Пантазис. През 2019 година той участва в премиерните представления на „Одисей“, както и в едни от най-значимите международни гостувания на спектакъла.

Днес Янис Пантазис е част от екипа на филма „The Odyssey“ на Кристофър Нолан като консултант по античните музикални инструменти.

В писмо до екипа на Драматичен театър – Пловдив той споделя, че по време на работата си по филма е осъзнал значението на спектакъла „Одисей“ за собствения си творчески път:

„Работата по филма ме вдъхнови да напиша есе-писмо до Кристофър Нолан, в което споменавам вашия спектакъл като ключов етап от моето пътуване с мита за Одисей. Докато пишех, осъзнах, че театралното преживяване от 2019 година е било предвестник на всичко последвало. Диана и Александър вече ми бяха показали Одисей като съвременен човек, търсещ своята посока.“

През 2027 година Янис Пантазис отново ще се завърне в Пловдив като част от „Одисей. Море на живите“.

Билетите за премиерните представления вече са в продажба в мрежата на Eventim.

„ОДИСЕЙ. МОРЕ НА ЖИВИТЕ“

Премиери: 2 и 3 юни 2027 година

Начало: 22:00 часа

Място: Античен театър – Пловдив

Проектът се реализира в партньорство с Общински институт „Старинен Пловдив“ и Община Пловдив.