Искане за проектиране на модерна спортна зала на мястото на изоставената от десетилетия руина в парк Лаута, част от комплекс Локомотив, е било внесено официално в деловодството на кметството. Документацията вече е входирана в градската управа, тъй като общината е собственик на имота и онова, което се намира върху него. Това дава началото на реализирането на така чакания проект за съвременна зала за баскетбол и други спортове в града. Концепцията е това да стане именно на мястото на незавършения грубата конструкция на започнатия още преди промените хотел в спортен комплекс Локомотив, която към днешна дата е супер компрометирана, опасна и трябва да бъде премахната.

Намеренията са за свръх модерно спортно съоръжение за официални мачове с близо 2000 седящи места, съблекални, тренировъчни зали, възстановителен център, VIP зона, медийни зали, паркинг и търговски площи. То ще е подходящо за провеждане на международни срещи и големи спортни събития, но и ще е алтернативна възможност за домакинство на важни културни събития. Но най-вече да е дом на баскетболния Локомотив, откъдето идва искането и заявката за инвестиция. Въпреки възхода на тима в последно време и европейския му пробив, той няма нито къде да тренира, нито къде да посреща официалните си домакинства.

Освен за сигурното бъдеще на пловдивския баскетбол идеята се вписва изцяло и в контекста на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2018г.









