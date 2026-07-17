Петя Кюпова, Емо Йоцов и Крис Терзиев ще представят лятно шоу за любовта и нейната смешна страна в Комеди Клуб Пловдив

Смешната страна на любовта ще бъде във фокуса на специално лятно стендъп шоу в Пловдив. На 17 юли сцената на Комеди Клуб Пловдив ще събере комедиантите Петя Кюпова, Емо Йоцов и Крис Терзиев, които ще разкажат своите истории с характерния за стендъпа хумор.

Шоуто ще има две представления – от 19:30 и 21:30 часа, а домакин ще бъде клубът на ул. „Гладстон“ 15, в сградата на ДК „Борис Христов“.

Темата за любовта ще бъде разгледана през призмата на ежедневните ситуации, отношенията между хората и абсурдите, които често се крият зад най-познатите житейски моменти.

Резервациите за събитието са задължителни, като местата се запазват до 15 минути преди началото на шоуто. Билети могат да бъдат закупени предварително онлайн или на място преди представленията.

Комеди Клуб Пловдив е създаден през 2016 година от комедианта и продуцент Иван Кирков и е сред местата, които развиват стендъп културата в града. Клубът се превърна в сцена за български комедианти и място за срещи на почитателите на жанра.

На 17 юли публиката ще има възможност да избере между две вечери на смях с трио комедианти и да види любовта от най-забавната ѝ страна.