Дадоха старт за процедурата за концесия на Колежа

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Общински съвет даде старт на подготвителната процедура за концесия на стадион „Христо Ботев“ за срок от 35 години, с възможност за удължаване с още 12 години. С почти пълно единодушие съветниците гласуваха актуализирането на плана за общинските концесии, в който да бъде включен проекта за отдаването на Колежа на футболен клуб Ботев. Само четирима се въздържаха при гласуването, а 40 бяха „За“, като по този начин се даде зелена светлина по работата за бъдещо концесиониране на спортното съоръжение.

Предвижда се футболният клуб да управлява целия спортен комплекс, като така ще има право да развива стопанска дейност и ще поема оперативния риск. Яна Димитрова от „Браво Пловдив“ единствена коментира темата с предложението за Колежа, като призова общинската администрация в бъдеще да настоява концесионните такси да се плащат навреме, за да се инвестират средствата в други спортни дейности в града.

При гласуването на актуализацията на Плана отпадна предложението за изваждане на прословутия пловдивски Инсинератор, който все още не е функционирал. Съветниците приеха предложението на Спас Шуманов от ГЕРБ конкретно тази част от точката да се изтегли за следваща сесия, едва след като администрацията представи пазарен доклад и финансово-икономически анализ за развитие на неработещото съоръжение.