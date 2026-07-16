Полицията със сериозни мерки за сигурност за PHILLGOOD и HILLS OF ROCK

Служители от областната дирекция на МВР и придадени сили от Дирекция „Жандармерия“ са ангажирани за осигуряване на обществения ред и безопасността на движението по повод предстоящите музикални събития на Гребната база в Пловдив. Това съобщиха от полицията.

Фестивалите PHILLGOOD и HILLS OF ROCK ще се проведат съответно в периодите 17-19 юли и 24-26 юли в присъствие на десетки хиляди зрители. С оглед на мерките за недопускане на противообществени прояви и закононарушения е осигурено засилено полицейско присъствие. Сред задачите на униформените е и охраната на обособената паркинг зона за автомобили на посетителите на бул. „Копривщица“, в участъка между бул. “Шести септември“ и бул. „Марица“.

Фестивалната зона на Гребната база е изцяло оградена, като влизането и за двете събития ще става откъм зала „Чайка“ единствено с билет и поставяне на гривна за контрол. Отговорни за пропускателния режим и спазването на вътрешния ред имат представители на частна охранителна фирма, на които при необходимост служителите на МВР ще оказват съдействие.

Припомняме, че според Закона за събранията, митингите и манифестациите няма да бъдат допускани лица във видимо нетрезво състояние, маскирани с цел затрудняване на тяхното разпознаване или такива, които носят оръжие или други опасни предмети.