След първото класиране близо 70% от местата са заети, а най-желаните специалности отново са „Право“, „Психология“ и „Софтуерно инженерство“, но изненадата тази година идва от Педагогическия факултет



Близо 2000 първокурсници вече са записани, а резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 14 юли

Вижте за кои специалности има най-голям интерес

Не „Право“ или „Психология“, а музикалните специалности в Педагогическия факултет се оказаха с най-високия минимален бал след първото класиране в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Бъдещите студенти по музика са приети с максималния минимален бал – 36.00, което е най-високият праг за прием в университета тази година.

След първото класиране около 70% от местата по държавна поръчка вече са заети, съобщиха от академичното ръководство. Записани са близо 2000 студенти в редовна и задочна форма, а 1347 кандидат-студенти са подали декларации за участие във второто класиране, което ще бъде обявено във вторник, 14 юли.

Макар музикалните специалности да оглавяват класацията по бал, най-голям интерес традиционно продължават да предизвикват „Право“, „Психология“, „Финанси“, „Софтуерно инженерство“, „Национална сигурност“ (задочно) и „Предучилищна и начална училищна педагогика“, където свободните места вече са почти изчерпани. Висока остава конкуренцията и при филологическите и лингвистичните специалности.

Минималният бал за прием в „Психология“, „Право“, „Маркетинг“ и специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“ е около 34 точки. Малко под тях се нареждат „Английска филология“, „Българска филология“ и комбинираните специалности с български и чужд език.

Около 33,60 е минималният бал за „Бизнес мениджмънт“ и „Икономика и бизнес“, а приблизително 33 точки са необходими за прием в „Културен туризъм“, „Национална сигурност“, „Информационна и мрежова сигурност“, „Криминалистична химия“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Финанси“ и „Счетоводство“.

Тазгодишните резултати показват, че предпочитанията на кандидат-студентите остават сравнително устойчиви спрямо последните години – „Право“ и „Психология“ продължават да са сред най-желаните специалности, а „Софтуерно инженерство“ запазва мястото си сред най-търсените програми. Изненадата идва от музикалните специалности, които тази година поставят най-високата летва за прием в университета.

За обучение в платена форма до момента са записани 252 редовни и 521 задочни студенти. Второто класиране ще покаже дали останалите свободни места ще бъдат запълнени още през следващата седмица.