Високите цени на имотите и недостигът на социални жилища са сред проблемите, които тепърва ще формират обществен натиск

Идеята предвиждаше изграждане на общински жилища за млади семейства без собствен дом, работещи в ключови сектори като образование, здравеопазване, култура, иновации и наука

Предложението на групата общински съветници от „БСП за България“ за създаване на програма „Достъпно жилище“ беше отхвърлено на вчерашната сесия на Общинския съвет – Пловдив. Програмата целеше общината да изгради нови жилища, които да бъдат предоставяни под наем или продавани при преференциални условия на млади семейства без собствен дом, работещи в сфери с висока обществена значимост.

Инициаторите мотивираха проекта с нуждата от реални мерки срещу демографската криза, високите цени на имотите и засилващата се миграция на млади специалисти към София или чужбина. Според тях подобни програми функционират успешно в редица европейски държави, където местните власти изграждат цели квартали, насочени към младите и работещите в ключови направления за развитието на обществото.

Вносителите благодариха на 14-те съветници, подкрепили предложението. В позиция, изпратена след заседанието, те заявиха, че очакват темата да бъде преразгледана и няма да се откажат от усилията си.

„Пловдив има нужда от съвременна жилищна политика, ако иска да задържи учители, лекари, изследователи, културни дейци и специалисти в новите технологии. Това е инвестиция в бъдещето, а не разход“, подчертава групата.

От партията заявяват, че ще внесат предложението отново и ще настояват темата да стане част от стратегическите политики на общината.

Към момента от страна на кмета и мнозинството в Общинския съвет няма официален коментар защо програмата е била отхвърлена и дали се обсъждат алтернативни модели за жилищна политика в града.

Политически контекст

Отхвърлянето на предложението поставя темата в по-широкия политически фон на разпокъсения Общински съвет, в който липсва ясно мнозинство и всяка инициатива се превръща в тест за баланси и зависимости. За левицата това беше възможност да изведе социалната политика като приоритет и да се позиционира като партия, защитаваща младите и работещите в публичния сектор.

Реакцията на мнозинството и липсата на подкрепа подсказват предпазливост към инициативи, които изискват дългосрочни финансови ангажименти и промени в управленските приоритети. В същото време темата остава чувствителна – високите цени на имотите и недостигът на социални жилища са сред проблемите, които тепърва ще формират обществен натиск.

Очаквано, с анонса, че предложението ще бъде внесено отново, Столетницата превръща въпроса за жилищната политика в една от линиите на политически спор, която вероятно ще остане на дневен ред в следващите месеци.