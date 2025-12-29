Данните на НСИ показват охлаждане на имотния пазар под тепетата на фона на ръстове в София, Варна и Стара Загора

Докато цените на жилищата в България продължават да вървят нагоре, Пловдив прави крачка в обратната посока. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2025 г. Новината идва на фона на факта, че България бe с най-голямо увеличение на цените на жилищата в ЕС за 2024 г.

На национално ниво жилищните цени са се увеличили с 3,8% спрямо предходното тримесечие, като най-силен ръст е отчетен в Стара Загора – 7,2%. Следват София с увеличение от 5,3% и Варна с 5,2%. На този фон Пловдив се откроява като единствения голям град с отчетено понижение, макар и минимално – минус 0,1%.

Макар спадът да е символичен, той е показателен за временно охлаждане на пазара под тепетата, след години на почти непрекъснат ръст. Данните подсказват, че купувачите стават по-предпазливи, а продавачите – по-склонни на корекции, особено при по-старите и надценени имоти.

На годишна база обаче тенденцията остава категорично възходяща. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. цените на жилищата в страната са скочили с 15,4%, което показва, че въпреки моментните колебания пазарът продължава да е под силен натиск.

За Пловдив това означава, че лекото понижение през лятото и началото на есента по-скоро е пауза, отколкото обрат на дългосрочната тенденция. След години на бързо поскъпване градът може да навлиза в период на по-бавно движение, при което пазарът търси ново равновесие между търсене, доходи и реални възможности на купувачите.

Припомняме, че подобен спад в пазарните цени на жилищните имоти бе регистриран и през март м. г. – Спад на цените на жилищата в Пловдив.

Само преди месец Местният парламент в Пловдив отхвърли програма за достъпни жилища, докато високите цени на имотите и недостигът на социални жилища са сред проблемите, които тепърва ще формират обществен натиск.

Дали това ще се превърне в по-трайна тенденция или е просто краткотрайно колебание, ще стане ясно в следващите тримесечия. Засега обаче Пловдив е един от малкото големи градове в страната, в които имотните цени не растат, а дори леко отстъпват.