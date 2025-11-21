30 години социология в Пловдив

Социолозите от Пловдивския университет отбелязват 30 години от създаването на специалността

С тридневна научна конференция катедрите по социология към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ отбелязват 30 години от създаването на специалността във висшето училище. Събитието се провежда под надслов „Метаморфозите на света, залозите на социологията“.

Откриването е днес, 21 ноември, от 13:30 ч. в зала „Компас“ в Ректората на университета. След официалния старт ще се проведе кръгла маса с участието на учредителите на специалността – Мария Шнитер, Деян Деянов, Цветозар Томов, Андрей Райчев, Иван Чалъков и Кольо Коев.

Конференцията включва тематични сесии, като вторият ден е изцяло посветен на темата „Социоанализата като критическа наука“. В него участие ще вземат и преподаватели от катедра „Социология“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието е заключителен етап от проекта „Социология и науки за човека – едно възможно реасемблиране на социалното познание в началото на 21 век“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Специалността „Социология“ стартира в Пловдивския университет през 1995 г. първоначално във Филологическия факултет, а от 2004 г. става част от новосъздадения Философско-исторически факултет.