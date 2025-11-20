Кампанията „Купи и Дари“ продължава този уикенд в Пловдив

Благотворителната кампания „Купи и Дари“, организирана от Ротари клуб Пловдив–Филипопол, заедно с Ротаракт и Интеракт Пловдив–Филипопол, продължава и този уикенд в търговските обекти на Kaufland, LEXI и 2+2.

След изключително силния старт през първия уикенд, в който бяха събрани 4 038 кг хранителни продукти и стоки от първа необходимост, доброволците отново ще бъдат на място, за да приемат дарения от гражданите.

Кампанията цели да подпомогне хора и семейства в затруднено положение в навечерието на празниците. Даренията се приемат под формата на дълготрайни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, които гражданите могат да закупят и оставят на обозначените пунктове пред магазините.

Доброволците от Интеракт, Ротаракт и Ротари Пловдив–Филипопол ще присъстват пред магазините през целия ден, като осигуряват приемане, сортиране и транспортиране на дарените продукти.

Организаторите напомнят, че инициативата „Купи и Дари“ е създадена от младежките структури на Rotary International през 2007 г. и вече близо две десетилетия подкрепя хиляди семейства в нужда в цялата страна.

Всички, които желаят да се включат като дарители или да подкрепят доброволческите дейности на Интеракт, Ротаракт и Ротари, са добре дошли.

За допълнителна информация и медийни запитвания:

Хачик Язъджиян – президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол

E-mail: pr@rotary-philippopol.com

Сайт: www.interact.rotary-philippopol.com