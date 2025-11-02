По повод Деня на народните будители Интеракт клуб Пловдив-Филипопол организира благотворителната кампания „Прочети и предай нататък“, чиято цел е да насърчи любовта към четенето и да обедини младите хора около благородна кауза – подкрепата на фондация „Искам бебе“.

В рамките на инициативата, на ул. „Княз Александър I-ви“ (от южната страна на билетната каса), между 10:00 и 18:00 часа на 2 ноември 2025 г., всеки минувач ще може да избере книга, опакована с посочен само нейния жанр.

Книгите ще се предоставят срещу дарение по желание, а всички събрани средства ще бъдат дарени на фондация „Искам бебе“ — организация, която подпомага двойки с репродуктивни затруднения в стремежа им към сбъднато родителство.

„Прочети и предай нататък“ е вдъхновяващ пример за това как младите хора могат да обединят културата, образованието и състраданието в едно общо дело. Инициативата съчетава идеята за споделяне на знание и взаимопомощ, превръщайки книгата в символ на доброта и ново начало.

Организаторите отправят покана към всички пловдивчани и гости на града да се включат, избирайки своя книга и дарявайки надежда!