Пловдив преживя петдневен празник на музика, занаяти и общност с юбилейното издание на „Капана Фест“, което събра рекорден брой посетители. От 18 до 22 септември артистичният квартал отново се превърна в пъстър лабиринт от сцени, ателиета и сергии, а хиляди пловдивчани и гости на града споделиха магията на събитието.

Юбилеят за 10-годишнината на фестивала бе отбелязан с впечатляваща програма: любими български изпълнители, популярни банди и десетки творци, които превърнаха площада срещу Централна поща, над подлеза на ул. „Гладстон“, в сцена за музика, театър, занаяти и кулинарни изкушения. Още първата вечер пространството се препълниха с хора, жадни за среща с обичани артисти и нови изкушения.

Сръчни майстори от цялата страна предложиха истински съкровища – от кожени изделия, бижута и керамика до ароматни чайове, мед, козметика и дори луканка.

Музикалната сцена събра любими български изпълнители и банди, които пет вечери поред превръщаха центъра на града в истински концерт под открито небе. Публиката пя и танцува с емблематични групи от родната алтернативна сцена, популярни поп и рок изпълнители, както и млади таланти, които представиха нови проекти. Разнообразната музикална програма включваше от акустични сетове и джаз до енергичен рок и електронни бийтове, и успя да събре хиляди фенове.

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile

Зад пъстротата и музиката тази година стоеше и силно послание. По повод юбилея организаторите обявиха благотворителна кауза: 10% от приходите от концертите (18–21 септември) и 100% от представленията за деца (22 септември) ще бъдат дарени за лечение на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия или с тежки заболявания. Средствата ще се насочат чрез кампанията „Нито едно дете повече“ и фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“, които работят за безопасно движение и подкрепа на семейства в беда.

Кулминация на юбилейното издание е днешният „Ден в памет на Ангелите с пречупени крила“ под надслов „Нито Едно Дете Повече“ ръка за ръка с „Ключът е Любов“ – специална благотворителна вечер, посветена на деца, нуждаещи се от средства за лечение.

Всички дарения от събитието ще бъдат преведени директно по сметката на всяко едно дете, за което се събират средства.

Вратите отварят в 16:30 ч., а в програмата на Държавен куклен театър малки и големи могат да видят:

17:00 – 17:55 ч. – спектакъла „Хитър Петър“

– спектакъла „Хитър Петър“ 18:30 – 19:10 ч. – постановката „Болен Здрав Носи“

„Капана Фест“ за пореден път доказа, че е много повече от музикален празник – той е платформа за обединение, памет и надежда. Десет години след първото си издание фестивалът продължава да вдъхновява с идеята, че любовта към изкуството и общността може да променя съдби.