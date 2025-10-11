Ученици, доброволци и жители от район „Западен“ обединиха усилия, за да превърнат забравен ъгъл между два булеварда в уютно и зелено място за отдих

Едно позапуснато междублоково пространство в Пловдив получи нов живот след общи усилия на десетки младежи, ученици и местни жители. Мястото, намиращо се на кръстовището между бул. „Свобода“ и бул. „Шести септември“, беше изчистено, обновено и озеленено в рамките на няколкодневна доброволческа акция.

Около 50 ученици от Спортното училище, заедно с доброволци от сдружение BG Бъди активен, Младежки център Пловдив, както и представители на район „Западен“ и ОП „Градини и паркове“, се включиха в инициативата. Началото беше поставено с почистване на района, след което пейките бяха ремонтирани и пребоядисани, поставиха се нови кошчета за боклук, а на финала – и соларни лампи, които ще осветяват пространството вечер.

Доброволците засадиха нови храсти и растения, а мястото вече разполага и с два модула от модерната градска мебел ParkLy, предназначена за младежки срещи и отдих на открито.

„Беше невероятно да видим толкова много хора, които искат да направят нещо хубаво за квартала си,“ сподели кметът на район „Западен“ Тони Стойчева. „Когато младежите участват активно в такива проекти, те не само променят средата, но и отношението към нея.“

Преди реалните дейности екипът на BG Бъди активен е направил срещи с живущите, за да чуе техните идеи и нужди. Така се изготвил план, който да отговаря на това, което хората в квартала искат – повече зеленина, светлина и удобни места за сядане.

„Не става дума просто за боядисване и засаждане на цветя,“ обяснява Румяна Киризиева от организацията. „Работим с хората, за да създаваме пространства, които им принадлежат и които те ще пазят.“

Събитието завърши с музика, сладки почерпки и добро настроение – а участниците вече мислят за следващото си съвместно предизвикателство.

Инициативата е част от проекта Youth Placemaking Balkans, финансиран от Европейския съюз, чиято цел е да насърчава активното участие на млади хора в оформянето на градската среда.