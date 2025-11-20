YSRA с три концерта в България, единият е в Пловдив

Международният проект YSRA, създаден от музикантите на унгаро-българската група Meszecsinka и певицата-танцьорка Мария Кек, се завръща в България за три последователни концерта в края на ноември. Турнето ще премине през София, Пловдив и Велико Търново, като под тепетата ще е на 28 ноември, в Beebop Café.

YSRA е създадена през 2023 г. и вече има зад гърба си концерти в Унгария, България и Германия, нови записи и видеоклипове. Формацията продължава творческата линия на Meszecsinka — група, чиито албуми попадат в Топ 10 на World Music Charts Europe и Transglobal Music Chart.

YSRA развива този наследен звук, вплитайки в него силната сценична енергия на Мария Кек- многопластов артист с корени в фламенкото, етномузиката и съвременния танц. На сцената групата обединява музика и движение в общо преживяване, което често е описвано като „митологично“ и „ритуално“.

В състава участват:

Мария Кек – вокал, танц

Емил Билярски – клавишни, китара

Саболч Такач – бас

Гергей Окош – барабани

Емил Билярски, познат от Korai Öröm, Fokatelep и дългогодишната си работа с Meszecsinka, е една от най-разпознаваемите фигури на алтернативната сцена в Унгария – и вероятно най-популярният български музикант там. Създаването на YSRA бележи нов етап в неговата артистична линия, в която музика, митология и лични текстове съжителстват в единна звукова вселена.