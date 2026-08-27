Къде няма вода днес в Пловдив и областта

Аварии оставят без нормално водоснабдяване жители на Пловдив и няколко населени места

Няколко аварии по водопроводната мрежа нарушават водоснабдяването в Пловдив и областта днес, 27 август. По информация на ВиК-Пловдив ремонтните дейности на места ще продължат до отстраняване на повредите.

В Пловдив са регистрирани две аварии – на ул. „Братя Шкорпил“ №10 и на ул. „Мусала“ №5. Без вода остават районите около повредите, като очакваното време за отстраняване е до 17:00 часа.

Без вода в областта

Проблеми с водоснабдяването има и в няколко населени места:

с. Дълбок извор – авария на захранващ водопровод, нарушено е водоподаването в селото. Ремонтът ще продължи до отстраняване на аварията.

– авария на захранващ водопровод, нарушено е водоподаването в селото. Ремонтът ще продължи до отстраняване на аварията. с. Виница – частично нарушено водоподаване заради авария на сградно водопроводно отклонение.

– частично нарушено водоподаване заради авария на сградно водопроводно отклонение. гр. Куклен, ул. „Пейо Яворов“ – частично нарушено водоподаване заради авария на водопровод.

– частично нарушено водоподаване заради авария на водопровод. с. Крумово, ул. „Венера“ – нарушено водоподаване в селото.

– нарушено водоподаване в селото. с. Ръжево Конаре, ул. „36-та“ №2 – нарушено водоподаване заради авария.

– нарушено водоподаване заради авария. с. Сухозем – авария на довеждащ водопровод е оставила селото с нарушено водоснабдяване.

– авария на довеждащ водопровод е оставила селото с нарушено водоснабдяване. гр. Съединение, ул. „Николай Петков“ – частично нарушено водоподаване. Очаква се ремонтът да приключи до 17:00 часа .

– частично нарушено водоподаване. Очаква се ремонтът да приключи до . с. Войсил – нарушено водоподаване заради авария на водопровод.

– нарушено водоподаване заради авария на водопровод. с. Ново Железаре, ул. „5-та“ №4 – районът около аварията ще бъде без вода до 16:00 часа.

Отделно в с. Калековец се извършва превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма. Засегнат е Стопанският двор, като дейностите ще продължат до приключване на ремонта.