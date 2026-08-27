„Сезоните на едно глухарче“ носи поезия и музика в Пловдив

Поетично-музикалният спектакъл гостува в punkt.salon на 27 август

Пловдив ще посрещне поетично-музикалния спектакъл „Сезоните на едно глухарче“ на 27 август. Представлението ще започне в 18:00 часа в уютното пространство на punkt.salon на ул. „Отец Паисий“ №38.

Спектакълът предлага среща между поезията, музиката и сценичното изпълнение, като превръща образа на глухарчето в метафора за човека, неговите избори, промени и път през различните „сезони“ на душата.

В основата са стиховете на Радостина Койчева, към които Андрей Гичев създава специално композирана музика. Творческият прочит и вокалните изпълнения са на Люба Димитрова, а постановката е на Десислава Динчева.

Между стиховете и акордите

„Сезоните на едно глухарче“ разказва за способността да се раздаваш, без да се изгубиш, да се довериш на вятъра, без да загубиш посоката си, и да приемеш промените като част от собствения си път.

Публиката е поканена да се потопи в история, в която стиховете и музиката се преплитат, а образът на Глухарчето постепенно се превръща в огледало на човешките преживявания.

Пловдивската среща със спектакъла е на 27 август от 18:00 и от 20:00 часа в punkt.salon, ул. „Отец Паисий“ №38.