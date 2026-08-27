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Започват консултациите за РИК в Пловдив за президентските избори

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:01ч, четвъртък, 27 август, 2026
0 159 Преди по-малко от минута

Парламентарно представените партии ще обсъдят съставите на двете районни комисии

Консултации за определяне на съставите на двете Районни избирателни комисии – Пловдив-град и Пловдив-област, се провеждат днес в Областната администрация.

За участие са поканени ръководствата на всички парламентарно представени партии и коалиции в 52-рото Народно събрание. Те трябва да обсъдят предложенията за състава на комисиите, които ще организират и провеждат изборния процес в двата избирателни района.

РИК имат ключова роля при подготовката и провеждането на изборите, включително при организацията на работата на секционните избирателни комисии и отчитането на резултатите.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г., когато избирателите ще гласуват за президент и вицепрезидент на България.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:01ч, четвъртък, 27 август, 2026
0 159 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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