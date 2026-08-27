От Алеко до 100-те обекта: 131 години организиран туризъм в България

На 27 август се отбелязва Денят на българския туризъм

На 27 август България отбелязва Деня на туризма – дата, свързана с началото на организираното туристическо движение в страната.

На този ден през 1895 г. писателят и общественик Алеко Константинов повежда около 300 души от София към Черни връх. Масовото изкачване на Витоша поставя началото на организираното туристическо движение, а по-късно е създадено и първото туристическо дружество.

От онова изкачване до днес са изминали 131 години. Традицията продължава и тази година с национален туристически събор на Черни връх.

Събор на Черни връх в неделя

Българският туристически съюз организира националния събор на 30 август, неделя, от 12:00 часа. С него ще бъде отбелязана 131-вата годишнина от началото на организираното туристическо движение у нас.

По традиция празникът се провежда в последната неделя на август на Черни връх, независимо от това на кой ден от седмицата се пада 27 август.

„Опознай Родината, за да я обикнеш“

От БТС припомнят, че първите организатори на туристическото движение поставят в основата му идеи като физическото и духовното развитие на човека, любовта към природата, човечността и другарството.

Сред символите на българското туристическо движение остава и призивът „Опознай Родината, за да я обикнеш!“, свързван с Алеко Константинов и Иван Вазов.

Тазгодишният празник е посветен и на 60-годишнината на Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ – една от най-разпознаваемите инициативи, насърчаващи пътуванията и опознаването на природното, историческото и културното наследство на страната.