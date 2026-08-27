21 дуални паралелки ще има в Пловдив през новата учебна година

Половината от завършилите дуална програма през 2025 г. започват работа по специалността си

Половината от учениците, завършили през 2025 г. дуална програма в Пловдив, са започнали работа веднага след дипломирането си. От осем завършили ученици четирима са останали в предприятието, в което са се обучавали, а примерът показва един от основните ефекти на връзката между професионалните училища и бизнеса.

Данните бяха представени по време на работна среща за развитието на дуалното и професионалното образование в Пловдивска област. В нея участваха областният управител и ръководството на високотехнологично предприятие в града.

Не професията, а уменията

Според представителите на бизнеса успешното професионално образование трябва да се съобразява не толкова с конкретните професии, колкото с компетентностите, които индустрията реално търси.

Технологиите променят професиите бързо и създават нови длъжности, които често не присъстват в традиционните списъци със специалности. Затова като устойчиви умения се очертават техническата грамотност, работата с автоматизирани системи, логическото мислене, дигиталните и инженерните компетентности.

Практическото обучение в реална производствена среда дава на учениците достъп до съвременни технологии, ментори и реални инженерни задачи. Именно това според бизнеса е ключът към по-лесния преход от училище към професия.

Пловдив е лидер по дуално обучение

Пловдивска област е посочена като национален лидер в дуалното обучение. За учебната 2026/2027 г. от общо 219 професионални паралелки в региона 151 са професионални, а 21 са дуални.

В подкрепа на обучението бизнесът инвестира в модернизирането на учебни лаборатории, предоставя оборудване и участва в създаването на високотехнологични центрове за обучение.

Резултатите от вече реализираните програми показват и конкретен ефект – учениците не просто придобиват професионални умения, а част от тях директно преминават към работа.

От класната стая до медицинските технологии

Един от примерите за този модел е пловдивското предприятие за медицинска апаратура, в което работят около 900 души, 20% от които са инженери. В него се произвеждат устройства за физиотерапия и спортна медицина, кардиологична и пулмологична диагностика и роботизирана неврорехабилитация.

От Пловдив годишно се изнасят над 140 000 медицински устройства за 150 държави.

Компанията отчита 30% ръст на производството спрямо предходната година и очаква екипът ѝ да достигне 1000 души. На този фон подготовката на технически кадри още в училище се превръща не просто в образователна политика, а в пряка необходимост за развитието на индустрията в региона.

За областното ръководство партньорството между училищата и бизнеса е един от факторите, които утвърждават Пловдив като водещ индустриален център.