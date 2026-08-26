Първи случай на западнонилска треска за сезона е в Пловдив

63-годишен пловдивчанин е развил неврологични усложнения след почивка на Черноморието

Първият за сезона случай на западнонилска треска в България е регистриран в Пловдив. Данните са за периода 17–23 август и са посочени в справката на Националния център по обществено здраве и анализи, публикувана от Националния център по заразни и паразитни болести.

Заболелият е 63-годишен пловдивчанин, който е бил на почивка по българското Черноморие в края на юли. Той не съобщава да е бил ухапван от комари. На 30 юли е потърсил медицинска помощ заради болки в мускулите, кашлица и повишена температура. Около седмица по-късно е хоспитализиран с грипоподобни оплаквания, а от средата на август е преведен в неврологично отделение заради настъпили усложнения.

Пациентът е лекуван в Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив.

Как се предава западнонилската треска

Западнонилската треска е вирусна инфекция, която се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Вирусът циркулира предимно между птици и комари, като човек може да бъде заразен при ухапване от инфектиран комар.

В голяма част от случаите инфекцията протича безсимптомно. При останалите могат да се появят температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи заболяването може да засегне нервната система и да доведе до по-тежко протичане.

31 случая у нас през миналата година

През цялата 2025 г. в България са регистрирани 31 случая на западнонилска треска, сочат данните на НЦЗПБ.

Случаят в Пловдив идва на фона на разпространение на инфекцията в редица европейски държави, като сред най-засегнатите са Гърция и Италия. По актуални данни случаи са регистрирани в 12 страни от Европейския съюз.