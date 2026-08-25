Схема за прокарване в обръщение на фалшиви пари и опит за грабеж са пресечени при разследване на Икономическа полиция в Пловдив. При акция под надзора на Окръжна прокуратура са арестувани четирима мъже. Задържането се е случило в петък, в изпълнение на предварително утвърден план от главния секретар на МВР. Действията под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив са осъществени в хода на водено досъдебно производство в отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив. Специализираната операция на служителите е подготвена и проведена в тясна координация с колегите им от Видин, Плевен и Сливен.

Разследването започнало в края на юни, когато постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се прокарват в обращение неистински банкноти с номинал от 100 евро. При извършените оперативно-издирвателни действия служителите влезли по следите на трима плевенчани – на 32, 28 и 25 години, които се придвижвали с лек автомобил с неистински регистрационни табели. Същевременно станало ясно, че 32-годишният участник в престъпната схема се подготвя да извърши и грабеж на голяма сума пари от частен дом във Видин. За целта той имал намерение да упои чрез сънотворни хапчета собствениците, като в този случай негови съучастници били други двама мъже, на 62 и 42 години.

С оглед предотвратяване на подготвяното посегателство и избягване на евентуална опасност за живота и здравето на набелязаните жертви – майка и син, в петък била създадена организация за едновременно задържане на заподозрените. Със заповеди по ЗМВР четирима от мъжете са приведени в полицейския арест, петият е обявен за издирване, тъй като се укрива от полицията. На териториите на областните дирекции във Видин, Плевен и Сливен са извършени множество паралелни процесуално-следствени действия, в т.ч. претърсвания, огледи и разпити на свидетели. Сред иззетите веществени доказателства има и незаконно притежавани огнестрелни оръжия със заличени идентификационни номера и боеприпаси за тях. Конфискувани са и медикаменти, чието съдържание и предназначение предстои да бъде изяснено чрез експертиза.

С постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив в събота трима от задържаните са били привлечени като обвиняеми. Разследването по случая продължава съобразно указанията на наблюдаващия досъдебно производство прокурор.