Кучетата в България вече ходят „на училище“ и пътуват

Дресировката, безопасното пътуване и екипировката за разходки стават все по-важна част от живота на домашните любимци

Кучетата у нас все по-често не просто следват стопаните си, а са включени активно в ежедневието им – от обучението и разходките до пътуванията с автомобил. Това показват данни за покупките на продукти за кучета през първите седем месеца на 2026 г., представени по повод Международния ден на кучето – 26 август.

Най-голям е ръстът при продуктите за дресировка. Продажбите на лакомства и подложки за обучение, кликери и устройства против лаене са се увеличили с 61,9% по брой спрямо същия период на 2025 г. Стойността на поръчките в тази категория е нараснала с 30,3%.

Тенденцията подсказва, че стопаните обръщат повече внимание не само на храненето и физическата активност на кучетата, но и на поведението им.

Кучето вече е част и от пътуването

Все повече стопани подготвят и кучето за пътуване. Търсенето на оборудване за автомобил и път – предпазни колани, протектори за седалки, транспортни клетки, чанти и купички – е нараснало с 13,7% по стойност.

Ръст има и при сезонната екипировка за разходки. Дъждобрани, обувки, светлоотразителни жилетки и охлаждащи елеци са с 13,4% повече продадени бройки спрямо година по-рано.

Така кучето все по-рядко остава извън семейните планове – независимо дали предстои разходка в горещ ден, пътуване с кола или обучение.

Големите породи изпреварват малките

Промяна се наблюдава и при храненето. Продажбите на храни, предназначени за големи породи, са нараснали с 22%, като за първи път те изпреварват храните за малки кучета.

При предпочитаните вкусове обаче промяната е по-малка. Сухата храна с птиче месо остава най-търсеният вариант, като продажбите ѝ са се увеличили с 8,2% за година.

Пловдив е сред градовете с най-много покупки

София, Варна, Пловдив, Бургас и Русе са петте града с най-много поръчки на кучешка храна, аксесоари и играчки. Големите градове обаче далеч не са единственият център на потреблението.

Заедно те формират 35,3% от всички поръчки, докато почти две трети – 64,7%, идват от останалата част на страната.

Данните обхващат периода януари–юли 2026 г. и са сравнени със същия период на предходната година.

На фона на Международния ден на кучето цифрите показват една любопитна промяна – грижата за домашния любимец постепенно излиза отвъд купичката с храна. Все повече кучета получават обучение, специална екипировка и място в плановете за пътуване на своите стопани.