Догодина ще стартира дългоочакваната пълна реконструкция на улица „Младежка“. От район „Централен“ обявиха обществена поръчка за реализирането на ключовия проект, който ще промени облика на целия квартал между Областна управа и „Копривщица“. Идеята е „Младежка“ да стане улица без автомобили, като в определени участъци са предвидени споделена зона с две еднопосочни платна и паркоместа. В бюджета за тази година има отделени 1,2 милиона евро, но разходването им вероятно ще започне догодина, тъй като процедурата ще отнеме време. Прогнозната стойност на ремонта е близо 7,7 милиона евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 2 години.

“ Имаме готовност, имаме средства да започнем. Идеята е „Младежка“ да се превърне в един от новите градски центрове“, коментира пред Под тепето Георги Стаменов.

Концепцията на районната администрация е превръщането на „Младежка“ в линеен парк, с площадни пространства, близо 14 декара зелени площи, фермерски пазар, детски и спортни площадки, велоалея. Ще бъде подменена цялата подземна инфраструктура, ще се изградят нови поливна система, пешеходни настилки и улично осветление.

В проекта за предвидени три водни съоръжения и площадно пространство пред областната администрация.Пешеходните алеи ще бъдат изключително атрактивни, тъй ще следват различен релеф. Край фермерския базар се предвижда и изграждането на кафене с открито сервиране.