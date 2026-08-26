Реконструкцията на „Младежка“ стартира през пролетта на 2027г.
Догодина ще стартира дългоочакваната пълна реконструкция на улица „Младежка“. От район „Централен“ обявиха обществена поръчка за реализирането на ключовия проект, който ще промени облика на целия квартал между Областна управа и „Копривщица“. Идеята е „Младежка“ да стане улица без автомобили, като в определени участъци са предвидени споделена зона с две еднопосочни платна и паркоместа. В бюджета за тази година има отделени 1,2 милиона евро, но разходването им вероятно ще започне догодина, тъй като процедурата ще отнеме време. Прогнозната стойност на ремонта е близо 7,7 милиона евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 2 години.
“ Имаме готовност, имаме средства да започнем. Идеята е „Младежка“ да се превърне в един от новите градски центрове“, коментира пред Под тепето Георги Стаменов.
Концепцията на районната администрация е превръщането на „Младежка“ в линеен парк, с площадни пространства, близо 14 декара зелени площи, фермерски пазар, детски и спортни площадки, велоалея. Ще бъде подменена цялата подземна инфраструктура, ще се изградят нови поливна система, пешеходни настилки и улично осветление.
В проекта за предвидени три водни съоръжения и площадно пространство пред областната администрация.Пешеходните алеи ще бъдат изключително атрактивни, тъй ще следват различен релеф. Край фермерския базар се предвижда и изграждането на кафене с открито сервиране.