Времето в Пловдив на 27 август 2026 г.: слънчево и горещо

Около 35 градуса ще достигнат температурите в града

Поредният горещ летен ден очаква Пловдив на 27 август. Времето ще бъде предимно слънчево, а максималните температури ще достигнат 33–35 градуса. Минималните сутрешни стойности ще са около 19–20 градуса.

Преди обяд небето ще остане ясно и слънчево. Следобед ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи в Пловдив остава ниска. По-голяма е възможността за кратки превалявания в планинските райони около града.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър със скорост около 5–7 м/сек.

UV индексът ще бъде 7 – висок, затова продължителният престой на пряко слънце около обедните часове не е препоръчителен без подходяща защита.

Горещината остава

И през следващия ден жегата ще бъде водещият фактор за времето под тепетата, като температурите ще се задържат около и над 30 градуса.

Сутринта в Пловдив ще започне с около 19–20 градуса, а следобед термометрите ще се покачат до 33–35 градуса.

Снимка: Dimitra Lefterova