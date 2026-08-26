Времето в Пловдив на 26 август 2026 г.

Лятото продължава с горещ ден, но са възможни кратки локални превалявания
Пловдив ще посрещне сряда, 26 август, с предимно слънчево до променливо облачно време. Температурите отново ще останат високи – минималните ще бъдат между 18° и 21°, а максималните ще достигнат около 33°-34°.
През деня са възможни краткотрайни локални превалявания от дъжд. Вероятността за валежи е около 46-55%, като не се очакват продължителни валежни периоди.
Вятърът ще бъде слаб, със скорост до около 3 м/сек. UV индексът остава висок – около 7, затова в часовете около обяд е добре да се избягва продължителното излагане на пряко слънце.
Какво да очакваме в Пловдив
- Минимална температура: 18°-21°
- Максимална температура: 33°-34°
- Облачност: предимно слънчево до променливо облачно
- Валежи: възможни краткотрайни локални превалявания
- Вятър: слаб, до около 3 м/сек.
- UV индекс: 7 – висок
Въпреки възможните кратки превалявания, 26 август ще остане типично летен и горещ ден под тепетата.
Снимка: Hasan Kirmizi