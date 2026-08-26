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Времето в Пловдив на 26 август 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:47ч, сряда, 26 август, 2026
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Лятото продължава с горещ ден, но са възможни кратки локални превалявания

Пловдив ще посрещне сряда, 26 август, с предимно слънчево до променливо облачно време. Температурите отново ще останат високи – минималните ще бъдат между 18° и 21°, а максималните ще достигнат около 33°-34°.

През деня са възможни краткотрайни локални превалявания от дъжд. Вероятността за валежи е около 46-55%, като не се очакват продължителни валежни периоди.

Вятърът ще бъде слаб, със скорост до около 3 м/сек. UV индексът остава висок – около 7, затова в часовете около обяд е добре да се избягва продължителното излагане на пряко слънце.

Какво да очакваме в Пловдив

  • Минимална температура: 18°-21°
  • Максимална температура: 33°-34°
  • Облачност: предимно слънчево до променливо облачно
  • Валежи: възможни краткотрайни локални превалявания
  • Вятър: слаб, до около 3 м/сек.
  • UV индекс: 7 – висок

Въпреки възможните кратки превалявания, 26 август ще остане типично летен и горещ ден под тепетата.

Снимка: Hasan Kirmizi

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:47ч, сряда, 26 август, 2026
0 122 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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