Времето в Пловдив на 26 август 2026 г.

Лятото продължава с горещ ден, но са възможни кратки локални превалявания

Пловдив ще посрещне сряда, 26 август, с предимно слънчево до променливо облачно време. Температурите отново ще останат високи – минималните ще бъдат между 18° и 21°, а максималните ще достигнат около 33°-34°.

През деня са възможни краткотрайни локални превалявания от дъжд. Вероятността за валежи е около 46-55%, като не се очакват продължителни валежни периоди.

Вятърът ще бъде слаб, със скорост до около 3 м/сек. UV индексът остава висок – около 7, затова в часовете около обяд е добре да се избягва продължителното излагане на пряко слънце.

Какво да очакваме в Пловдив

Минимална температура: 18°-21°

18°-21° Максимална температура: 33°-34°

33°-34° Облачност: предимно слънчево до променливо облачно

предимно слънчево до променливо облачно Валежи: възможни краткотрайни локални превалявания

възможни краткотрайни локални превалявания Вятър: слаб, до около 3 м/сек.

слаб, до около 3 м/сек. UV индекс: 7 – висок

Въпреки възможните кратки превалявания, 26 август ще остане типично летен и горещ ден под тепетата.

Снимка: Hasan Kirmizi