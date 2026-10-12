Четирима дрогирани и трима пияни шофьори са задържани в Пловдивско

Четирима дрогирани и трима пияни водачи са били задържани от петък до неделя в различни подразделения на областната дирекция на МВР.

Сред извършителите е 32-годишна жена, засечена на бул. „Цариградско шосе“ в Пловдив да управлява лек автомобил „Ауди“ без да притежава шофьорска книжка и под въздействие на комбинация от кокаин, амфетамин и метамфетамин.

На последните две високорискови вещества драг чекът реагирал и при друг неправоспособен – 22-годишен криминално проявен младеж, хванат в село Златосел зад волана на лек автомобил „Опел“.

Положителни стойности на технически средства за употреба на наркотици са отчетени и при изпробване на 26-годишен шофьор на „Фолксваген“ в Карлово и на 37-годишен моторист с „Кавазаки“, спрян край разклон за село Марково на околовръстния път на Пловдив.

Междувременно в събота полицейски екип реагирал на сигнал за опасно криволичещ по бул. „Никола Вапцаров“ лек автомобил „Шкода“. След незабавна намеса служителите на реда преустановили движението на въпросната кола, а проверката показала, че 61-годишният й водач е солидно почерпен – над 2,3 промила.

С концентрация на алкохол в кръвта около 1,5 промила бил и друг шофьор на автомобил от същата марка, на 71 години, хванат в жк „Тракия“.

В Стамболийски и 30-годишен управлявал „Форд“-а си след употреба на спиртни напитки – над 1,3 промила, а справка в информационната система показала, че е направоспособен.

Срещу седмината се водят бързи производства.