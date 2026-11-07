Българско и френско кино за финал на Синелибри в Пловдив

Четири филма очакват кинофеновете в последния уикенд на кино-литературния фестивал Синелибри в Пловдив.

Програмата в събота стартира с българската черна комедия „Такси за рая“. Това са проследява три преплетени истории: историята на нелегално нощно бдение във Виена; историята на двама служители на погребално бюро, специализирано в транспортиране на тленни останки на български емигранти обратно в родината; историята на полски престъпник, който трябва да бъде преведен през границата в ковчег. Прожекцията е на 7 ноември от 16:15 часа.

Програмата предлага още една комедия, но от Франция – „Молиер, Сирано и младият крал“. По време на Парижкото въстание младият Луи XIV е тайно заменен с двойник и поверен на поета-мускетар Сирано дьо Бержерак. Скрит в пътуващата театрална трупа на Мадлен Бежар, Луи се сближава с Молиер, който не подозира истинската му самоличност. Прожекията е в събота от 18:30 часа.

В неделя киноселекцията продължава с японско-френският „И тогава изведнъж“. Историята ни потапя в живота на дом за възрастни хора, в който ръководителката се опитва да въведе нов метод за грижа, въпреки недоволството на част от персонала. Филмът е японското предложение за Оскар и с отлични отзиви от фестивалите в Кан и в Торонто, а в LUCKY Дом на киното в Пловдив можем да го гледаме в неделя от 15:30 часа.

Пловдивското издание на Синелибри в Пловдив приключва с дългоочаквания „Отечество“ на Павел Павликовски. Историческата драма за живота на Томас Ман и дъщеря му след Втората световна война и отношенията им с Германия можем да гледаме в неделя от 19:00 часа.

Билетите са в продажба на касата на LUCKY Дом на киното, както и на сайта kinolucky.com. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро.