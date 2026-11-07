Повече автобуси ще се движат до траурните паркове за Архангелова задушница

Повече автобуси ще обслужват маршрутите до траурните паркове в Пловдив на 7 ноември (събота), когато се отбелязва Архангелова задушница. Това съобщиха от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

С цел да се улесни придвижването на гражданите автобусните линии № 7, 11, 27, 36, 37, 66 и 93 ще се движат с делнично разписание. Линия № 27 ще изпълнява празничния си маршрут до траурен парк „Север“.

Допълнително, в часовия интервал от 07:00 до 14:30 часа, до гробищния парк ще се движи и автобусна линия № 25 с празнично разписание (събота).