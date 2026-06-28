Пожарната в Пловдив отваря врати за бъдещи доброволци

Жителите на Пловдив и областта, които искат да се включват като доброволци при бедствия, пожари и извънредни ситуации, ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и спасителите по време на Дни на отворените врати.

Инициативата ще се проведе на 29 и 30 юни във всички районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив и областта. Срещите ще бъдат от 10:00 до 12:00 часа.

По време на събитието професионални пожарникари и спасители ще представят основните правила за безопасност, ще демонстрират как се действа при кризисни ситуации и ще дадат практически насоки на желаещите да помагат като спонтанни доброволци.

От пожарната подчертават, че добре подготвените доброволци могат да окажат съществена подкрепа на професионалните екипи при бедствия и аварии. Най-важното условие обаче е всеки доброволец да умее преди всичко да пази собствената си безопасност и да действа правилно.

Инициативата е насочена към всички граждани, които искат да научат повече за доброволчеството и ролята на обществото при реакция в извънредни ситуации.

„Заедно правим обществото ни по-сигурно“, призовават от пожарната.