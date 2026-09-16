Инициативите са част от Седмицата на пожарната безопасност, която продължава до 20 септември с дни на отворени врати и демонстрации



С игри, викторини и занимания за деца продължава Седмицата на пожарната безопасност в Пловдив и областта. На 16 и 17 септември пожарникари ще се срещнат с деца в Пловдив и Карлово, а до края на седмицата предстоят още инициативи, свързани с безопасността и работата на спасителните екипи.

Програмата се провежда от 14 до 20 септември и е посветена на професионалния празник на пожарникарите – 14 септември. В рамките на националната инициатива пожарните служби организират дни на отворените врати, демонстрации, срещи с граждани и занимания за деца.

16 и 17 септември – пожарникарите срещат децата

На 16 и 17 септември са предвидени игри и викторини за деца.

В Пловдив инициативите ще бъдат организирани от 01 РСПБЗН – Пловдив пред сградата на Община Съединение.

В същите дни свои инициативи за деца ще проведе и РСПБЗН – Карлово.

Идеята е по достъпен начин децата да научат как да реагират при пожар и друга опасна ситуация, както и да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите.

Какво предстои до края на седмицата

Програмата на РДПБЗН–Пловдив продължава и след 17 септември.

На 19 септември от 10:00 часа на хълм Бунарджика, пред КС – скривалище, ще бъде представено индивидуално и колективно средство за защита.

През цялата седмица в пожарните служби в областта продължават и Дните на отворените врати. Гражданите могат да се запознаят с работата на огнеборците и спасителите, с техниката, която използват, както и да получат информация по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

Предвидени са още демонстрации на пожарна и спасителна техника, открити телефонни линии, временни приемни, беседи и лекции.

Пожарната показа техниката си още на 14 септември

В Пловдив Седмицата започна с програмата по повод професионалния празник на пожарникарите и 145-годишнината на организираното пожарно дело под тепетата.

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На 14 септември беше отдадена почит към загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари, представени бяха филм и книга за историята на пловдивската пожарна, а в Цар-Симеоновата градина беше открита изложба „145 години противопожарно дело“.

Следобед на Гребната база пожарникари демонстрираха възможностите на пожарната и спасителната техника, а за децата бяха предвидени тематични игри.

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Седмицата на пожарната безопасност продължава до 20 септември, като целта е не само да покаже работата на огнеборците, но и да напомни на гражданите как да действат при пожар, бедствие или друга извънредна ситуация.

Програмата накратко

16–17 септември

Игри и викторини за деца – РСПБЗН – Карлово и 01 РСПБЗН – Пловдив, пред Община Съединение.

19 септември, 10:00 часа

Представяне на индивидуални и колективни средства за защита – хълм Бунарджика, пред КС – скривалище.

До 20 септември

Дни на отворените врати, демонстрации на пожарна и спасителна техника, открити телефонни линии, временни приемни, беседи и лекции в пожарните служби в област Пловдив.