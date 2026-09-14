3600 произшествия и над 2100 пожара за година: Пловдивската пожарна празнува 145 години

Пожарната подготвя нови изнесени екипи заради разрастването на Пловдив и индустриалните зони



4600 повиквания, над 3600 произшествия и повече от 2100 пожара – това е равносметката на пловдивската пожарна за последните 12 месеца. На фона на тази статистика днес огнеборците отбелязаха 145 години организирано пожарно дело под тепетата.

Юбилеят започна не с празнична наздравица, а с почит към онези, които не са се прибрали от работа. Пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари беше отслужена панихида, а присъстващите сведоха глави в тяхна памет.

После историята на службата беше разказана с филм и книга – от първите пожарникари и ръчните помпи до днешните специализирани автомобили и спасителна техника.

Но зад юбилейните 145 години стои и една съвсем актуална статистика.

Над 2100 пожара, без допуснато бедствено положение

Пловдивската пожарна изпраща сравнително по-спокойна година спрямо предходните две, но това не означава липса на сериозни изпитания.

Само за последните 12 месеца екипите са били повикани над 4600 пъти, като са ликвидирали повече от 3600 произшествия. Над 2100 от тях са били пожари.

Сред най-сериозните са пожарите в района на Асеновград, засегнали бившия завод „Химик“, инцидентите край Горни Воден, както и голямото запалване покрай железопътната линия между Розино и Христо Даново. Огнеборците са реагирали и при пожари в района на Стрелци, Първомай, Брягово и Мало Крушево.

Общото между много от тези случаи е, че са имали потенциал да излязат извън контрол.

Тази година обаче не е допуснато обявяване на бедствено положение, заяви директорът на РДПБЗН ст. ком. Васил Димов пред „Под тепето“.

Причината не е само в метеорологичните условия. Пожарната отчита по-ранна превенция, повече контрол, постоянни екипи на терен в рискови райони и по-бързо прегрупиране на силите при възникване на пожар.

Човешкият фактор остава най-големият риск

И през този сезон основният проблем отново се оказва човекът.

Сред причините са обработката на земеделски площи, незагасени цигари, технически неизправности и инциденти по железопътната инфраструктура. Има и случаи, при които пожарникарите са установили данни за умишлено запалване.

Затова превенцията вече е не просто съпътстваща работа на пожарната, а една от основните ѝ задачи.

Още преди началото на пожароопасния сезон са проведени информационни кампании и заседания на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Засилен е бил и контролът през почивните дни съвместно с полицията.

Има и друг фактор – хората все по-често са първата линия на превенцията.

Пловдив расте, пожарната иска да излезе по-близо до него

Един от важните акценти, които Васил Димов постави по време на юбилейното събитие, е свързан не с миналото, а с бъдещето на службата.

Пловдив расте, индустриалните зони се разширяват, а с това расте и значението на първите минути след подаването на сигнала.

Затова ръководството на пожарната подготвя проект за нови участъци „Пожарна безопасност“, насочени преди всичко към районите с активно жилищно и индустриално строителство.

Проектът все още е на идейна фаза. Подготвят се имоти и са предложени нови щатове.

Идеята обаче не е просто да има повече администрация.

Напротив – целта е повече изнесени екипи на повече места, така че първата пожарна кола да стига по-бързо до произшествието.

Това е особено важно за град като Пловдив, който вече не свършва там, където свършва плътната градска тъкан. Новите жилищни комплекси, индустриалните зони и разрастването на населените места около града променят и картата на риска.

Още по темата гледайте в интервюто със ст. ком. Димов

Пожарната не работи сама

Големите пожари през последната година отново са показали, че при сериозно произшествие пожарната не може да бъде единствената служба на терен.

Особено при горските пожари решаваща е координацията с горските стопанства, местната власт, полицията, доброволните формирования и останалите структури от Единната спасителна система.

На днешната церемония бяха отличени ръководители на държавни горски и ловни стопанства от областта за взаимодействието им с пожарната при овладяването на горски пожари.

Бяха отличени и служители на пловдивската дирекция за професионалната им работа и принос към службата.

Сред специално почетените беше и бившият директор на РДПБЗН–Пловдив комисар Георги Мангараков, който почина внезапно преди месец. Отличието му беше прието с особена емоция от колегите му.

145 години история, която продължава

Юбилейната книга и документалният филм, представени днес, събират историята на пловдивската пожарна и хората, които са я изграждали през десетилетията.

От първите организирани структури през 1881 г. до съвременната пожарна и спасителна служба техниката се е променила до неузнаваемост.

Работата – не чак толкова.

Да пристигнеш, когато някой друг бяга.

Да влезеш там, откъдето останалите излизат.

И да направиш така, че един пожар да остане пожар, а да не се превърне в бедствие.

Точно това е и най-съществената равносметка на пловдивската пожарна за последната година.

Още от юбилейния ден

Празничната програма продължава с демонстрации на пожарогасителни и спасителни действия, специализирана техника и практически занимания за деца под мотото „Пожарната идва при хората“.

В Цар-Симеоновата градина е представена и изложба, посветена на историята и дейността на пловдивската пожарна.